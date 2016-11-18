PKK'nın hain planına İHA ile darbe

Terörle mücadele operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde bomba yüklü bir traktör silahlı İHA ile imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saat 06.30 sıralarında Nusaybin'in Düzce ve Dağiçi Mahallesi bölgelerinde belirlenen bomba yüklü bir traktörün silahlı İHA ile imha edildiği belirtildi.

Bölgede yapılan aramada 2 bölücü terör örgütü mensubu teröristin cesedi ile bir M-16 piyade tüfeği ve bir tabanca da ele geçirildi.