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Öldürülen hainler bakın kim çıktı

Mardin Valiliğinden, Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 'lı teröristin, terör örgütünün sözde "Bagok" sorumluları olduğu bildirildi.

Öldürülen hainler bakın kim çıktı

Mardin Valiliğinden, Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 'lı teröristin, terör örgütünün sözde "Bagok" sorumluları olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında düzenlenen da etkisiz hale getirilen 2 teröristin örgütün sözde "Bagok" sorumluları olduğu belirtildi.

Açıklamada, arazi taramasında piyade tüfeği, tabanca, 2 savunma tipi el bombası, 4 M16 şarjörü, dürbün ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Terör örgütü mensuplarınca kullanılan traktör ve kamyonetin geçici olarak muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, "Aynı bölgede yapılan aramalarda ise 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonlar kararlılıkla devam edecektir." denildi.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 20:36
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