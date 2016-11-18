Öldürülen hainler bakın kim çıktı

Mardin Valiliğinden, Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin, terör örgütünün sözde "Bagok" sorumluları olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin örgütün sözde "Bagok" sorumluları olduğu belirtildi.

Açıklamada, arazi taramasında piyade tüfeği, tabanca, 2 savunma tipi el bombası, 4 M16 şarjörü, dürbün ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü mensuplarınca kullanılan traktör ve kamyonetin geçici olarak muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, "Aynı bölgede yapılan aramalarda ise 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonlar kararlılıkla devam edecektir." denildi.