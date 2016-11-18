Yol Durumu
  1. Başkan
  2. Aile üniversitesi

Okul çıkışı facia

Okul çıkışı facia
Afyonkarahisar'da 7 yaşındaki İ.A. okuldan koşarak çıktı. Aniden yola atlayan çocuk, bir kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Olayı fark eden sürücü M.D. yaklaşık 3 metre gittikten sonra aracına durdurarak hemen küçük çocuğun yardımına koştu. Sürücü, yerde hareketsiz yatan İ.A.'yı hastaneye götürdü. Ağır yaralanan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar