Ok gibi saplandı!

İstanbul Kurtköy'de dün akıl almaz bir kaza yaşandı. Pendik Kurtköy TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde içinde Suudi Arabistanlı turistleri taşıyan özel minibüsün şoförü Murat Şahin, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızını alamayan araç, bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanınetkisiyle bariyerler araca okgibi araca saplandı. Aracın ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı. Araçta bulunan 11 yaşındaki Badawi NadeenNidalar hayatını kaybetti.
DURUMU KRİTİK Hadi Nadir Badawi, NadirNidal Badawi, Raif NidhalBadawi, Nasla Fuad Aburokbahve Omnyah MohammedTayep de yaralandı. Yaralılarhastaneye kaldırıldı. Hastaneyekaldırılan Aburokbah'ın sağlıkdurumunun ciddi olduğuöğrenildi. Yaşamını yitirenNidalar'ın cenazesi itfaiye ve polisekiplerinin çalışmasıyla araçtançıkarıldı. Ceset ambulansla KartalEğitim ve Araştırma Hastanesimorguna kaldırıldı. Olay yeriinceleme ekiplerininçalışmasının ardındanbariyerlere sıkışanaraç kaldırıldı. Kazanedeniyle kapatılan yol,tekrar normale döndü.Araç sürücüsü MuratŞahin polis merkezinegötürüldü. Ekiplerinolayla ilgili soruşturmasınınsürdüğü bildirildi. Öteyandan kaza anı belediyeninkameralarına yansıdı.Görüntülerde hızla gelenminibüsün bariyerlereçarptığı görülüyor.
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