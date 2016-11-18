Ok gibi saplandı!

İstanbul Kurtköy'de dün akıl almaz bir kaza yaşandı. Pendik Kurtköy TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde içinde Suudi Arabistanlı turistleri taşıyan özel minibüsün şoförü Murat Şahin, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızını alamayan araç, bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bariyerler araca ok gibi araca saplandı. Aracın ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı. Araçta bulunan 11 yaşındaki Badawi Nadeen Nidalar hayatını kaybetti.



DURUMU KRİTİK

Hadi Nadir Badawi, Nadir Nidal Badawi, Raif Nidhal Badawi, Nasla Fuad Aburokbah ve Omnyah Mohammed Tayep de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Aburokbah'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren Nidalar'ın cenazesi itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Ceset ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bariyerlere sıkışan araç kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol, tekrar normale döndü. Araç sürücüsü Murat Şahin polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Öte yandan kaza anı belediyenin kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün bariyerlere çarptığı görülüyor.