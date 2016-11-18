Nonoş davası

Evli kadının, eşine hakaret etmek için kullandığı "nanoş" kelimesi, boşanma davasıyla sonuçlandı. İstanbul'da 9 yıl önce F.B. ile evlenen R.B. adlı kadının tek hayali çocuk sahibi olmaktı. Ancak genç kadın düşük yaptı. Çiftin çocuk sahibi olmagirişimleri her defasında sonuçsuzkaldı. Çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. İddialara göre, genç kadınçocuk sahibi olamamanın faturasınıeşine çıkarttı. Hatta kocasına, "Sen adam mısın, çocuk bileyapamıyorsun. Nonoş, sen erkekdeğilsin" diyerek hareketler yağdırdı. Bununla da kalmayan kadın, yatak odası sırlarını kayınvalidesiyle paylaşıp eşini iktidarsızlıkla suçladı.
'YASAK AŞK ' İDDİASI
Gururu kırılan ve evini terk eden F.B. soluğu adliyede aldı. 9 yıllıkeşine boşanma davası açtı. Tazminat ve nafaka ödeyecek gücü olmadığını belirterek boşanmakta kararlı olduğunu anlattı. Kocasının davasına cevap veren R.B. ise iddiaların asılsız olduğunu ve eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğu için boşanmak istediğini vurguladı. R.B. "Eşime hep destek oldum ve alttanaldım. Onu halen seviyorum. Tıbbençocuk sahibi olmamız mümkünkeneşim buna yanaşmıyor" ifadesini kullandı. Gözlerin çevrildiği R.B. ise ihanet iddiasını reddetti. Çiftin boşanma davasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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