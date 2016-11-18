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Nonoş davası

Çocuk sahibi olamayan F.B. 9 yıllık eşine ‘Nonoş, sen adam mısın’ diye ler yağdırdı. Gururu kırılan koca, soluğu adliyede aldı. Kendisini iktidarsızlıkla suçlayan karısına davası açtı

Nonoş davası
Evli kadının, eşine etmek için kullandığı "nanoş" kelimesi, davasıyla sonuçlandı. İstanbul'da 9 yıl önce F.B. ile evlenen R.B. adlı kadının tek hayali çocuk sahibi olmaktı. Ancak genç kadın düşük yaptı. Çiftin çocuk sahibi olma girişimleri her defasında sonuçsuz kaldı. Çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. İddialara göre, genç kadın çocuk sahibi olamamanın faturasını eşine çıkarttı. Hatta kocasına, "Sen adam mısın, çocuk bile yapamıyorsun. Nonoş, sen erkek değilsin" diyerek hareketler yağdırdı. Bununla da kalmayan kadın, yatak odası sırlarını kayınvalidesiyle paylaşıp eşini iktidarsızlıkla suçladı.

'YASAK AŞK ' İDDİASI
Gururu kırılan ve evini terk eden F.B. soluğu adliyede aldı. 9 yıllık eşine boşanma davası açtı. Tazminat ve nafaka ödeyecek gücü olmadığını belirterek boşanmakta kararlı olduğunu anlattı. Kocasının davasına cevap veren R.B. ise iddiaların asılsız olduğunu ve eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğu için boşanmak istediğini vurguladı. R.B. "Eşime hep destek oldum ve alttan aldım. Onu halen seviyorum. Tıbben çocuk sahibi olmamız mümkünken eşim buna yanaşmıyor" ifadesini kullandı. Gözlerin çevrildiği R.B. ise ihanet iddiasını reddetti. Çiftin boşanma davasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ali OKTAY
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