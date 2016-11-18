



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ROKETSAN 302 mm Güdümlü Füze ve Silah Sistemi teslim töreni sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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120 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Işık, yeni silah sistemi hakkında, "Kasırga, tamamen Roketsan'ın geliştirdiği ve 120 kilometre mesafeye kadar son derece isabetli atış yapabilen bir sistem. Türkiye'de hem kendi ihtiyaçlarımızı yerli ve milli imkanlarla karşılarken aynı zamanda bu teknolojileri geliştiren, dost ve kardeş ülkelere bunları satan bir ülke konumuna hamd olsun geldik. Bugün burada Kasırga bunun güzel bir örneği." bilgisini paylaştı.

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Türk mühendis, tasarımcı ve işçilerinin ürettiği yüzde yüz yerli ve milli bir sistemi burada kullandıklarını ifade eden Bakan Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vurucu yeteneğini artıran ve Türkiye'nin bu konuda geldiği seviyeyi gösteren güzel bir örnek olduğunu belirtti.

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EL BAB OPERASYONU

El Bab operasyonuna ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Işık, bölgede sadece Türkiye'nin bulunmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

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"Bölgedeki her bir gelişmeyi gerek istihbarat gerek askeri birimlerimiz ABD öncülüğündeki koalisyonla ve Rusya'yla sürekli bir koordinasyon halinde yürütmeye çalışıyorlar. Bölgede farklı çıkar unsurları var. Bu noktada Türkiye, özellikle kendi çıkarını ve bölgenin esenliğini, güvenliğini maksimum derecede sağlayacak adımları atıyor. El Bab konusunda sadece Türkiye'nin değil ,Amerika ve Rusya'nın da bazı düşünceleri var. Burada mümkün olduğu kadar konuyu masada ve iletişim yoluyla götürmenin gayreti içerisindeyiz."

