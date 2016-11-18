Melek yüzlü şeytana müebbet isteniyor

Gaziantep'te üniversite eğitimi gören Melek Demir (22), evli 3 çocuk babası Hasan Germ (33) ile sevgili oldu. Hamile kalan genç kız, 10 Ağustos'ta Adana'daki ailesinin evinde sabaha karşı tuvalette bir erkek bebekdoğurdu. Ağlayan bebeği bezon zemine atarak öldürdü. Daha sonra çantasına koyup, babası Ali Demir'in mezarına gömdü. İhbar üzerine gözaltına alınan genç kız, tutuklandı. Hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Melek Demir, savunmasında şunları söyledi:
'KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM '
"Hasan'dan hamile kaldım. Parasızlıktan aldıramadık. Kilolu olduğumdan kimse hamile olduğumu anlamadı. Olay günü sabaha karşı tuvalette doğum yaptım. Bebek kafası üstüyere düştü. Kucağıma aldığımda öldüğünüanladım. Onu ben öldürmedim. Bebeğimi babamın mezarına gömdükten sonra Hasan'ın eşi olduğunu söyleyen bir kadın beni aradı. Ben Hasan'ın evli olduğunu o zaman öğrendim."
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