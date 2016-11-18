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Melek yüzlü şeytana müebbet isteniyor

Gayrimeşru bebeğini öldürüp babasının mezarına gömen üniversiteli Melek için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Melek yüzlü şeytana müebbet isteniyor
Gaziantep'te üniversite eğitimi gören Melek Demir (22), evli 3 çocuk babası Hasan Germ (33) ile sevgili oldu. Hamile kalan genç kız, 10 Ağustos'ta Adana'daki ailesinin evinde sabaha karşı tuvalette bir erkek bebek doğurdu. Ağlayan bebeği bezon zemine atarak öldürdü. Daha sonra çantasına koyup, babası Ali Demir'in mezarına gömdü. İhbar üzerine gözaltına alınan genç kız, tutuklandı. Hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen , savunmasında şunları söyledi:

'KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM '
"Hasan'dan hamile kaldım. Parasızlıktan aldıramadık. Kilolu olduğumdan kimse hamile olduğumu anlamadı. Olay günü sabaha karşı tuvalette doğum yaptım. Bebek kafası üstü yere düştü. Kucağıma aldığımda öldüğünü anladım. Onu ben öldürmedim. Bebeğimi babamın mezarına gömdükten sonra Hasan'ın eşi olduğunu söyleyen bir kadın beni aradı. Ben Hasan'ın evli olduğunu o zaman öğrendim."
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