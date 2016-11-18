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Maden kazasının ardından kriz masası kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temaslarına refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, S'in Şirvan ilçesinde bir nda yaşanan göçükle ilgili gelişmeleri kriz masası aracılığıyla anında izleyerek çalışmaları koordine etti.

Enerji Bakanlığı hemen harekete geçti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şirvan ilçesindeki bakır maden sahasında heyelan nedeniyle meydana gelen kazanın hemen ardından, bakanlıkta Müsteşar Fatih Dönmez başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Kriz masasının, maden sahibi özel firma yetkilileri, S Valiliği ve AFAD ekiplerinden aldığı anlık bilgileri aktardığı Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ve Özbekistan gezisine refakati sırasında, çalışmaları yurt dışından yönetti.

Bakanlığı bünyesinden bir müsteşar yardımcısını da bölgeye gönderen Albayrak, çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da anında bilgilendirdi.

Siirt'in Şirvan ilçesindeki nda heyelan sonrası dün akşam meydana gelen göçükte cesetlerine ulaşılan 3 işçinin yanı sıra, 13 işçinin daha enkaz altında kaldığı belirlenmiş ve bu kişilerin kurtarılması için çalışmalara başlanmıştı.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 07:29
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