Korkak bombacı!

Alican Kurdaş, işadamı babası Osman Kurdaş’ı gönderdiği bombayla yaraladı. Hain evlat, gözaltına alındı. Onu tanıyanlar ise şaşkınlıklarını şu sözlerle anlattı: O çocuk sokakta fare görse kaçacak yer arardı!
Kurye kılığına girerek öz babasını bombalı paketle yaralayan Alican Kurdaş (30), gündemi sarstı. Olay, 14 Kasım'da İstanbul Maltepe'de yaşandı. Maliye eski Bakanı Kemal Kurdaş'ın oğlu Makine Mühendisi Osman Kurdaş'ın(56), Maltepe'deki şirketine bir kişi tarafından paket bırakıldı. Paketin içinde bomba vardı. Osman Kurdaş, başına geleceklerden habersiz paketi açınca bomba patladı. Ağır yaralanan Kurdaş, hastaneye kaldırıldı. Kurye kılığında bombalı paketi bırakan kişinin ise Kurdaş'ın öz oğlu Alican Kurtaş olduğu anlaşıldı. Bombacı,babasının tedavi gördüğü hastaneye gidincegözaltına alındı. Babasını gönderdiği bombayla yaralayan Alican Kurdaş, ABD'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve babasının yardımıyla Beşiktaş Etiler'de "Protein Burger" adlı bir bir mekan açmıştı. Alican, daha sonra mekanı, sevgilisi Kardelen Ç.'nin ablasına devrettikten sonra babasının şirketinde işe başlamıştı. Alican'ı tanıyanlar ise bomba sıkandalını öğrenince şaşkınlık yaşadı.
'AKLINI YİTİRMİŞTİR'
Daha önce Alican Kurdaş ile iş yapan DavutDilce, 'bombacı' için "Annesi ile babası ayrıydı.Babası yeniden evlendi. Alican'ın hem babasıylahem de üvey annesiyle arası iyiydi. Parayaihtiyacı olduğunda babasından isterdi. Bombayıbabasına nasıl gönderdi aklım almıyor. Osert görünür ancak sokakta fare görse kaçacakbir çocuk" ifadesini kullandı. Kurdaş'ın aile dostuYaşar Erkan da Alican'ı şu sözlerle anlattı:"Alican'ı 20 yıldan fazladır tanırım. Alican böylebir şeyi yapacak bir çocuk değil. Çünkübabasını seviyordu. Babaları ile aralarında hiçbirsorun yokken bomba gönderdiyse kesin aklınıyitirmiştir."
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