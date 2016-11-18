Yol Durumu
  1. Nonoş davası
  2. 2 mevsim bir arada

Korkak !

Alican Kurdaş, işadamı babası Osman Kurdaş’ı gönderdiği bombayla yaraladı. Hain evlat, gözaltına alındı. Onu tanıyanlar ise şaşkınlıklarını şu sözlerle anlattı: O çocuk sokakta fare görse kaçacak yer arardı!

Korkak bombacı!
Kurye kılığına girerek öz babasını bombalı paketle yaralayan Alican Kurdaş (30), gündemi sarstı. Olay, 14 Kasım'da İstanbul Maltepe'de yaşandı. Maliye eski Bakanı Kemal Kurdaş'ın oğlu Makine Mühendisi Osman Kurdaş'ın (56), 'deki şirketine bir kişi tarafından paket bırakıldı. Paketin içinde bomba vardı. Osman Kurdaş, başına geleceklerden habersiz paketi açınca bomba patladı. Ağır yaralanan Kurdaş, hastaneye kaldırıldı. Kurye kılığında bombalı paketi bırakan kişinin ise Kurdaş'ın öz oğlu Alican Kurtaş olduğu anlaşıldı. Bombacı, babasının tedavi gördüğü hastaneye gidince gözaltına alındı. Babasını gönderdiği bombayla yaralayan Alican Kurdaş, ABD'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve babasının yardımıyla Beşiktaş Etiler'de "Protein Burger" adlı bir bir mekan açmıştı. Alican, daha sonra mekanı, sevgilisi Kardelen Ç.'nin ablasına devrettikten sonra babasının şirketinde işe başlamıştı. Alican'ı tanıyanlar ise bomba sıkandalını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

'AKLINI YİTİRMİŞTİR'
Daha önce Alican Kurdaş ile iş yapan Davut Dilce, 'bombacı' için "Annesi ile babası ayrıydı. Babası yeniden evlendi. Alican'ın hem babasıyla hem de üvey annesiyle arası iyiydi. Paraya ihtiyacı olduğunda babasından isterdi. Bombayı babasına nasıl gönderdi aklım almıyor. O sert görünür ancak sokakta fare görse kaçacak bir çocuk" ifadesini kullandı. Kurdaş'ın aile dostu Yaşar Erkan da Alican'ı şu sözlerle anlattı: "Alican'ı 20 yıldan fazladır tanırım. Alican böyle bir şeyi yapacak bir çocuk değil. Çünkü babasını seviyordu. Babaları ile aralarında hiçbir sorun yokken bomba gönderdiyse kesin aklını yitirmiştir."

Furkan KARA
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar