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Kilo kilo başarı

Kilo kilo başarı
Aydınlı 17 yaşındaki Ayşegül Çakın, ailesinin değirmeninde çalışarak büyüdü. Genç kız değirmende tuz çuvalları taşıdığı bir gün, ikiz kardeşi Burak Emre ile halter yarışması izledi. Halter müsabakası sonrası, "Tuz çuvallarını taşıyorsam, halteri de kaldırabilirim" diyerek bu spora yöneldi. Uluslararası müsabakalara katılan başarıdan başarıya koştu. Genç sporcu geçen yıl İsveç'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda yedinci, bu yıl Malezya'da yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda da birinci oldu.
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