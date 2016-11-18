Kilo kilo başarı

Aydınlı 17 yaşındaki Ayşegül Çakın, ailesinin değirmeninde çalışarak büyüdü. Genç kız değirmende tuz çuvalları taşıdığı bir gün, ikiz kardeşi Burak Emre ile halter yarışması izledi. Halter müsabakası sonrası, "Tuzçuvallarını taşıyorsam,halteri de kaldırabilirim" diyerek bu spora yöneldi. Uluslararası müsabakalara katılan Ayşegül Çakın başarıdan başarıya koştu. Genç sporcu geçen yılİsveç'te düzenlenenYıldızlar Avrupa HalterŞampiyonası'nda yedinci,bu yıl Malezya'dayapılan Yıldızlar DünyaŞampiyonası'nda dabirinci oldu.
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