İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde İstanbul genelinde çeşitli adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 05.30 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

Düzenlenen operasyon kapsamında Ataşehir, Leylaklar Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine girilerek arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda adresin boş olduğu öğrenildi.

İstanbul genelinde yapılan operasyonda çeşitli adreslerdeki aramalar sürüyor.