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Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler sabah 05.30 sıralarında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İstanbulda şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde İstanbul genelinde çeşitli adreslere düzenledi.

'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 05.30 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

Düzenlenen operasyon kapsamında Ataşehir, Leylaklar Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine girilerek arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda adresin boş olduğu öğrenildi.

İstanbul genelinde yapılan operasyonda çeşitli adreslerdeki aramalar sürüyor.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 07:26
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