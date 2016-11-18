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İngiliz Alice Mevlana yolunda

İngiliz Alice Mevlana yolunda
İngiliz (28) matematik öğretmenliğini bıraktı. Bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Pedalına yüklenip kilometrelerce yol kat etti. Avrupa'dan Asya'ya geçti. Son mola verdiği yer ise Konya'nın Beyşehir İlçe'si oldu. İngiliz kadın, çıktığı dünya turunda birçok Avrupa ülkesini gezdikten sonra Türkiye'ye ulaştığını belirtti. Hedefinin ise bisikletiyle tüm dünya ülkelerini gezmek olduğunu söyledi. Kadınlara korkmamaları gerektiğini göstermek amacıyla tek başına bisikletiyle dünya turuna çıktığını anlatan Kathleen, "Dünya çok güzel, gezmek ve görmek gerekiyor" dedi.
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