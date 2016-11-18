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Talihli talihsiz!

Seyyar piyango bayisi Bekir Acar, 4 kez büyük ikramiye çıkan bilet sattı. Birçok kişiyi zengin etti. Ancak kendi hayatında şans bir türlü yüzüne gülmedi...

Talihli talihsiz!
İzmirli seyyar piyango bayisi Bekir Acar, sattığı biletlerle birçok kişinin başına talih kuşu kondurdu. Ancak kendi yaşamında talihsizliklerden bir türlü kurtulamadı. İstanbul'da çocuk esirgeme yurdunda büyüyen Acar, karşısına çıkan tüm zorlukları yendi.

EŞİNİ VE AYAĞINI KAYBETT İ
Evlenip 3 çocuk sahibi oldu. 20 yıl önce kamyon şoförlüğü yaparken kaza geçirdi. Sol ayağını kaybetti. Tedavi sonrası protez taktırdı. 2008 yılında ise eşi tarafından terk edildi. Çocuklarını devlet yurduna bırakmak zorunda kaldı. Psikolojik sorunlar yaşadığı dönemde doktorunun tavsiyesi üzerine piyango bileti satmaya başladı. Sattığı biletlere dört kez büyük ikramiye çıktı. "Kazı Kazan" oyununda da bir kişiye 100 bin lira kazandırdı. Ancak kendi hayatında geçim sıkıntısından kurtulamadı. Kredi kartı borcunu ödeyemediği için cezaevine girdi. Elinde kalan biletlerin çekiliş tarihinden önce satılması için de İzmir Milli Piyangocular Odası Başkanı Paşa Çakmak'tan yardım istedi. Diğer bayilerin aldığı bilete 2 milyon lira isabet ettiğini öğrenen Acar, bir kez daha yıkıldı. Günde 70 ila 100 lira kazananan Acar, "Şans bana bir türlü gülmüyor. Takdiri ilahi diyorum. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Şans bize gülmesi gerekirken başkasına güldü" diye konuştu.Başrollerinde , Sinan Engin, , Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener'in yer aldığı 'Adam Mısın!' filminin galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Galaya ünlü isimler akın etti.

Herkesin kahkahalarla izlediği filmin ardından tüm oyuncular gazetecilerin sorularını yanıtladı. , "İnsanlar bu filme neden gelmeli?" sorusunu "Gülmek için gelsinler; bu film antidepresan gibi. Rahatlatır, huzur verir" diye cevapladı.

Doğan SAVAŞ
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