İETT, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde, durak dışında istediği noktada inmesi uygulamasının bu akşam tüm hatlarda hayata geçirileceğini duyurdu.

İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı, toplu ulaşımda, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde, durak dışında istediği noktada inmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İETT'nin öncelikli hedefinin; İstanbullulara sunulan toplu ulaşım hizmetinin kalitesini her gün bir basamak daha yukarı taşıyabilmek olduğu belirtilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, kadın yolcuların belirli bir saat diliminden sonra araçların güzergahları üzerinde, istedikleri noktada iniş yapabilmelerini sağlayan ve varış noktalarına yürüme mesafesini kısaltacak önerisinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Avrupa Kalite Yönetimi Vakfının (EFQM) 'Müşteriye Değer Katma' kategorisindeki 2016 EFQM Mükemmellik Başarı Ödülü'nü alan bir kurum olarak, bu öneriyi de hizmet kalitemizi yükseltme anlayışıyla ilerlediğimiz yolda çok değerli bir müşteri talebi olarak kabul ediyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kararı doğrultusunda kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde, durak dışında istediği noktada inmesi için ilgili tüm birimlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirerek, uygulamayı bu akşam tüm hatlarımızda hayata geçiriyoruz. Şoförlerimiz, kadın yolcuların taleplerine, trafik güvenliğini tehdit etmeyecek; yol, yolcu ve çevre güvenliğine yönelik herhangi bir risk oluşturmayacak en yakın noktada durarak cevap verecek.

Toplumda kadının yerini, önemini ve değerini yükselterek hak ettiği noktaya taşımak amacıyla atılan her adıma, tüm pozitif ayrımcılık hareketlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olarak imkanlarımız ve gücümüz çerçevesinde destek vermekten mutluluk ve gurur duyarız."