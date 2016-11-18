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Heyelan köyü yuttu

Heyelan köyü yuttu
Artvin'in Arhavi İlçesi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kireçli Köyü'nde heyelan meydana geldi. Dağ kütlesi koptu, vadi tabanı yaklaşık 2 kilometre boyunca 60 metre yüksekliğinde toprak ve balçıkla doldu. Tehlike arz eden 18 ev boşaltıldı. Vadide önü devrilen ağaçlarla kesilen tonlarca toprak kütlesinin yeniden hareket etmesi olasılığı, Kavak Köyü'nü de tehdit etmeye başladı. Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, dağın adeta yürüdüğünü, toprak kütlesinin yıllarca sürecek çalışma ile bile boşaltılamayacağını belirtti.
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