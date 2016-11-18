Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenliğin sağlanmasının ardından yeniden hizmete giren Selahaddin Eyyubi Havalimanı, iki buçuk ayda 27 bin yolcuya hizmet verdi.

İlçede 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlatılan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile huzur ortamının sağlanmasının ardından ekonominin canlanması için atılan adımlar meyvesini vermeye başladı.

Terör saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süre uçuşlara kapalı kalan ve 9 Eylül'de İstanbul-Yüksekova seferiyle tekrar hizmete giren Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda haftada iki olan Ankara-Yüksekova seferi yoğunluk nedeniyle altıya çıkarılırken, İstanbul-Yüksekova seferleri de yedi defa gerçekleştiriliyor.

Havalimanında yaklaşık 2,5 ayda 114 uçak seferi gerçekleştirildi, bu seferlerde 27 bin yolcu seyahat etti.

"İLÇE EKONOMİSİ CANLANDI"

Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanının bölgede yolcu taşımacılığında çığır açtığını söyledi.

Artık şehirler arası mesafelerin kısa sürede katedildiğini, vatandaşların bunun sevincini yaşadığını belirten Çenet, "Mevcut uçak seferlerinin dışında diğer illere de uçak seferlerinin yapılması için ilgili şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Çenet, İranlı yolcuların da Yüksekova'dan seyahat etmeleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını anlatarak, "İlçe ekonomisi havalimanının hizmete girmesiyle canlandı. Okulların açılmasıyla yüzlerce öğretmen, il dışında okuyan öğrencilerimiz, diğer memurlar ve vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanma şansı buluyor. Taksici olsun diğer esnaflarımız olsun herkes buradan faydalanıyor. Burada ekonomi iyice canlandı. Hizmette sınır yoktur, sınırda hizmet vardır." ifadelerini kullandı.

YOLCULAR HAVALİMANINDAN MEMNUN

Yolculardan Hacı Demir, havalimanının büyük bir nimet ve şans olduğunu dile getirdi. Önceden havayolunu kullanmak için Van'a gittiklerini anımsatan Demir, şöyle konuştu:

"Van'a gidinceye kadar, havayoluyla İstabul'a gidip Yüksekova'ya dönebilirdik. Bu hizmet memleketimize hayırlı olsun. İnşallah böyle kazasız belasız devam eder, huzur gelir memlekete. Havalimanı müdürü ve personeli de özverili bir şekilde çalışıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz."

İstanbul'dan direkt uçuşla Yüksekova'ya indikleri için mutlu olduklarını belirten Selin Uygur da havalimanının halk için iyi bir hizmet olduğunu vurguladı.