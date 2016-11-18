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Hain girişime yerinde inceleme

Hain girişime yerinde inceleme
FETÖ cuntası gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ailesinin kaldığı oteli de hedef aldı. Hain saldırıyı düzenleyen teröristler tek tek yakalandı. Meclis Girişimini u ise hain suikast girişimini yerinde inceleyeceklerini açıkladı. Bu kapsamda komisyon üyelerinin 'e gideceği vurgulandı.

EVRİN GÜVENDİK
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