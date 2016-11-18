Gaziye vefa

Atilla Yüce, 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gitti. Darbecilere direndi. İki bacağından da vuruldu. Gazilik ünvanı aldı. Tedavisi halen süren Yüce’nin eğitim masraflarını İzmir’deki Nevvar Salih İşgören Vakfı üstlendi...
FETÖ 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı. Halkın üzerine ateş açıp bombalar yağdırdı. Ancak demokrasiye sahip çıkan Türk halkı darbeci hainlere geçit vermedi. O gece tanklara ve silahlaradirenenlerden birisi de AtillaYüce'ydi. Annesini kaybettiktensonra Ankara'da babasıyla yaşayanve 9 kardeşin en küçüğü olanAtilla, Dokuz Eylül Üniversitesiİktisadi İdari Bilimler FakültesiEkonometri Bölümü son sınıföğrencisiydi. Yaz tatilinde ailesinin yanına giden genç, 15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde darbecilere direnirken iki bacağından vuruldu. Halen tedavisi süren, Yüce'nin eğitim masraflarını ise İzmir'deki Nevvar Salih İşgören Vakfı üstlendi.
ÜLKEM HUZURA KAVUŞTU
O gece yaşadıklarını anlatan Yüce, "Sabaha karşı yoğun ateşaltındaydık. Yere oturmakisterken bacaklarımdasıcaklık hissettim.Baktığımda şırıl şırıl kanaktığını gördüm. Semalardahelikopter ve uçak sesiduymayınca, 'Rabbimeşükürler olsun ülkem huzurakavuştu' dedim" diye konuştu.
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