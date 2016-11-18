Gaziye vefa

FETÖ 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı. Halkın üzerine ateş açıp bombalar yağdırdı. Ancak demokrasiye sahip çıkan Türk halkı darbeci hainlere geçit vermedi. O gece tanklara ve silahlara direnenlerden birisi de Atilla Yüce'ydi. Annesini kaybettikten sonra Ankara'da babasıyla yaşayan ve 9 kardeşin en küçüğü olan Atilla, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Yaz tatilinde ailesinin yanına giden genç, 15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde darbecilere direnirken iki bacağından vuruldu. Halen tedavisi süren, Yüce'nin eğitim masraflarını ise İzmir'deki Nevvar Salih İşgören Vakfı üstlendi.



ÜLKEM HUZURA KAVUŞTU

O gece yaşadıklarını anlatan Yüce, "Sabaha karşı yoğun ateş altındaydık. Yere oturmak isterken bacaklarımda sıcaklık hissettim. Baktığımda şırıl şırıl kan aktığını gördüm. Semalarda helikopter ve uçak sesi duymayınca, 'Rabbime şükürler olsun ülkem huzura kavuştu' dedim" diye konuştu.