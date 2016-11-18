FETÖ-HDP arasındaki stratejik kurye

FETÖ'NÜN elebaşı Fetullah Gülen ve terör suçundan tutuklanan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın altı yıldır kuryeler aracılığıyla iletişim kurdukları ve hükümeti devirmek için PKK'nın hendek terörü ile 15 Temmuz darbe sürecinde işbirliği yaptığı iddia edildi.

İstihbarat raporlarına ve FETÖ-PKK soruşturmalarında ele geçen belgelere göre; Gülen'in kardeşleri Kutbettin ve Mesih Gülen ile PKK'nın hendek terörüne destek veren Beyaz Sivil İnisiyatifi'nden HDP'li Erhan Kahraman, İzmir'deki Çağlayan Matbaacılık'ta toplanıyordu. Kahraman daha sonra HDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık'ı telefonla arayarak 'örgütler arası kuryelik' yapıyordu. Hatta HDP-PKK'lı Kahraman'a FETÖ içinde bir de kod adı verilmişti: HDP'li Şakirt (HDP'li öğrencimiz)

KAYNAK'IN TEMELİ

Çağlayan Matbaacılık, FETÖ'ye uzak bir isim değil. Darbe girişimin ardından el konulan FETÖ'nün finansmanı Kaynak Holding'in temelleri, 1983 yılında Çağlayan Matbaacılık ile İzmir'de atıldı. Silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK ile HDP'lilerin yolları da Çağlayan Matbaacılık'ta kesişti. Fetullah Gülen'in kardeşleri Kutbettin Gülen ve Mesih Gülen, şirkette 'Danışman' olarak görünüyor. İzmir'de yanında çalıştırdığı Gülen'in yeğeni Şima Gülen ile kızlarıyla birlikte gözaltına alınan ER-KA İnsan Kaynakları Lojistik'in sahibi Erhan Kahraman da Çağlayan Matbaacılık'a taşeronluk yapıyor.



KOORDİNASYON MERKEZİ

Darbe girişimi soruşturması kapsamında yapılan teknik takip sırasında, Çağlayan Matbaacılık'ın FETÖ-PKK-HDP ittifakının koordinasyon merkezi olduğu ortaya çıktı. İstihbarat ve terör uzmanlarının değerlendirmelerine göre, FETÖ-HDP-PKK arasındaki işbirliği ve haberleşme trafiğini sağlayan yöntemlerden biri buydu. Bbu trafik özellikle 17-25 Aralık operasyonlarından sonra hızlandı. PKK'nın hendek terörüne destek veren ve güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı tepki eylemleri düzenleyen

'Beyaz Sivil İnisiyatifi'nin kurucularından olan HDP'li Erhan Kahraman'ın, iki silahlı örgüt arasında stratejik bir kurye olduğu da istihbarat raporlarda yer aldı.



Kaynak:Star

