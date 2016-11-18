Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında heyelan sonrası meydana gelen göçüğün neden olduğu facia, günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeninde dün gece yaşanan heyelan sonucu oluşan göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Siirt Valiliği bünyesinde kurulan kriz masası koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma görevlilerinin katıldığı çalışmalara madenciler de destek veriyor. Göçüğün oluşturduğu tahribatı tespit etmek için drone helikopter havalandırıldı. Çevre illerden çağrılan ekipler de çalışmalara katılıyor.

Vali Mustafa Tutulmaz da sahaya gelerek çalışmaları yerinden takip ediyor.

Bölgede, enkaz altında kalan işçilerin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Siirt Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir işçinin cenazesi çıkarılmış olup, iki işçinin cesedi tespit edilmiştir. Diğer 13 işçinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.



BAKANLIK KRİZ MASASI KURDU

Öte yandan Siirt'te meydana gelen heyelan kazasının hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda kriz masası kuruldu. Müsteşar Fatih Dönmez başkanlığında kurulan kriz masası, maden sahibi özel firma yetkilileri, Afad ekipleri ve Siirt Valiliği'nden anlık bilgi aldı.



BAKAN ALBAYRAK YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ve Özbekistan seyahatine refakat eden Bakan Berat Albayrak'ın, kriz masası ile sürekli iletişim halinde olduğu ve çalışmaları anlık takip ettiği belirtildi.