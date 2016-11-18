Engelli öğrencilerin ‘Mukaddes annesi’

Tokat'ta Mukaddes Kurt (35), 2008'de Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu'nda aşçı olarak işe başladı. Okuldaki engelli öğrencilerden etkilenen genç kadın, mesai bitikten sonra da okul yurdunda yatılı kalan 16 engelliöğrenciyi bağrına bastı. Engelli çocuklar uyuyana kadar yanlarında kalan ve öğrencilerin "Mukaddek anne" diye hitap ettiği Kurt, örnek davranışıyla herkesin takdirinikazandı.
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