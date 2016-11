Doğan medyası yine provokasyon peşinde!

Meclis Genel Kurulunda dün akşam 48 maddesi kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bugün başta CHP, FETÖ ve Doğan medyası tarafından "tecavüzcülere af" gibi gösterilmeye çalışıldı. Oysa söz konusu tasarıda tecavüzcülere kesinlikle af ve meşruiyet söz konusu değil.



BAŞBAKAN AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Konuya açıklık getiren Başbakan Binali Yıldırım, "Bu, tamamen maalesef gerçek dışı bir iftiradır. Olay şudur, yaşı tutmayan, erken yaşta, reşit olmayan yaşta evlenenler var. Bilmiyorlar yasaları. Çocukları oluyor, baba hapse giriyor. Çocuklar anasıyla yalnız başına kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile olduğu tespit edildi. Bir seferliğine bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışmadır."

Yıldırım, seçim kampanyalarında MHP, CHP ve AK Parti'nin önüne gelen en önemli sorunlardan birinin bu olduğunu ve sorunu çözmek için bütün partilerin söz verdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağduriyetin giderilmesi için yapılan düzenlemeyi CHP, her şeyde olduğu gibi bir ucuz istismar aracı olarak kullanmaya kalktı ama her şey ortada. Bu bir tecavüze af değildir. Tecavüze en ağır cezayı AK Parti getirdi. 2007 yılında 8 yıl, 2014 yılında da 16 yıl, tecavüz suçuyla ilgili ceza getirildi. Ama bu, tecavüzle ilgili bir konu değil. Bundan böyle bu şekilde evlenmeler olursa hiçbir şekilde müsamaha edilmeyecek. Geçmişte bu cezaların varlığından haberdar olmayan, yaşı tutmayanların evlenmesi sonucu aile dağılmış, çocuklar anayla birlikte perişan, baba hapiste. Bir seferliğine mahsus olmak üzere 3 bin ailenin mağduriyeti gideriliyor. Olay bundan ibaret, bunun dışındakiler bildik CHP'nin çarpıtma, saptırmaya yönelik faaliyetlerinden ibaret."



CHP, FETÖ VE DOĞAN MEDYASI EL ELE

Tüm bu gerçeğe rağmen başta CHP, FETÖ ve Doğan medyası olmak üzere bildik provokasyon korosu "AK Parti tecavüzcüleri affediyor" yalanıyla ortalığı karıştırıyor. Oysa söz konusu mağdurları etkileyen teklif daha önce CHP milletvekili Burcu Köksal​ tarafından 9 ay önce gündeme getirilmişti.



DOĞAN MEDYASI YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE

Her durumda olduğu gibi bu konuyu da kullanarak kaos oluşturmak isteyen Doğan medyası söz konusu tasarıyı manipüle ederek provokasyonun başını çekti. Oysa aynı medya her gün yalan cinsel istismar haberleri üzerinden "tık" kazanarak adeta kendisi çocukları ve kadınları istismar ediyor. Hatta geçmişine bakıldığında yine "tık" için "15 yaşında anne olan ünlüler" galerisi yapabiliyor. Üstelik bunlar Doğan medyasının vukuatlarından sadece bir kaçı.







İşte Doğan medyasının kadınları cinsel obje olarak gösterdiği ancak bizim iğrençliğinden dolayı deforme ederek yayınlayabildiğimiz manşetlerinden birkaçı:













CHP'NİN PROVOKATÖR VE FETÖCÜ VEKİLLERİ İŞ BAŞINDA!