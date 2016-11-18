Yol Durumu
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'de insanlık battı!

'ın İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkan 13 kişinin bulunduğu fiber tekne, olumsuz hava şartları yüzünden battı. 6 kaçak göçmen ölürken,  4 kişi kurtarıldı. Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Didimde insanlık battı!

Yunan adalarına gitmek için kıyılarından bu sabah fiber tekneyle yola çıkan Suriyeli 13 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne, olumsuz hava şartları yüzünden battı. Durumun bölge sakinlerince fark edilmesi üzerine sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Denizde 4 mülteciye sağ ulaşıldı, 6 kişinin ise cesedi bulundu. Sağ kurtarılanlardan teknede 13 kişinin bulunduğunu öğrenen ekipler, kayıp 3 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 15:52
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