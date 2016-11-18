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Terör örgütü 'a ağır darbe

Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü 'ın 80, PKK/PYD'nin ise 1 merkezi karadan ateş altına alınarak imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ militanlarının zırhlı araçlara saldırılarında ise 3 Türk askeri hafif yaralandı.

DEAŞ tanksavarla saldırdı TSK misliyle karşılık verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 87 günden bu yana yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütleri 'ın 80, PKK/ PYD'nin ise 1 merkezi karadan hedef alınarak vuruldu. Hava harekatı düzenlenmeyen harekatta, 212 mahalde denetim ÖSO'ya geçti, 1760 kilometrekarelik alan terör örgütü DEAŞ'tan temizlendi. Çatışmalarda ÖSO'nun 1 askeri yaşamını yitirdi, 18'i de yaralandı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ militanlarının zırhlı araçlara saldırılarında ise 3 Türk askeri de hafif şekilde yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, Arap Viran, Maşibayn, Eceller, Zamakah ve Kandarliyah'da kontrol sağlanmış, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/el yapımı patlayıcı temizliği faaliyetleri devam etmektedir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 muhalif şehit olmuş, 18 muhalif yaralanmış, 4 PYD / PKK ve 1 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. El Bab batısında yer alan Al Kufayr bölgesinde 1 GZPT'ye yönelik hafif silahlı saldırı sonucu kahraman 1 askerimiz, aynı bölgede 1 ZMA'ya güdümlü tanksavar roketi ile yapılan saldırı sonucu 2 kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmışlardır.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 212 meskun mahalde yaklaşık 1760 kilometrekare kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 80 DEAŞ ve 1 PYD / PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ ve PYD / PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 3 mayın ve 12 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 39 mayın ve 1587 el yapımıpatlayıcı kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 09:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

durum kritik pyd suriye karıştırıyor işi hepsini temizleyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.11.2016 11:02
misafir misafir

hepsini cehenneme yollayin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 18.11.2016 09:58
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