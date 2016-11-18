Dayan Dilara

Manisa'da yaşayan 8 yaşındaki Dilara Kahya, 6 Mayıs'ta kusma şikayetiyle Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın beyninde tümöre rastlandı. 3 kez ameliyat geçiren Dilara için doktorlar, "Belki 6 ay, belki 1-2 yıl yaşayabilir. Biz elimizden geleni yapıyoruz" deyince Kahya ailesi yıkıldı. Kızının iyileşmesi için elinde avucunda ne varsa sattığını söyleyen baba, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan yardım bekliyorum. Buradaki doktorlarımız elinden geleni yapıyor ama başka bir yerde bir umut varsa bize ulaşılmasını istiyorum. Kızımı kurtarsınlar" diye ağladı. Doç. Dr. Yusuf Kurtuluş Duransoy ise "Şu anda da genel durum bozukluğu nedeniyle çocuk bölümü hastamızı aldı. Hasta, toparlandığı takdirde kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlayabiliriz" ifadesini kullandı.