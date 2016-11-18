Dayan Dilara

Manisa'da yaşayan 8yaşındaki Dilara Kahya,6 Mayıs'ta kusma şikayetiyleCelal Bayar ÜniversitesiHafsa SultanHastanesi'ne kaldırıldı.Küçük kızın beynindetümöre rastlandı. 3 kezameliyat geçiren Dilaraiçin doktorlar, "Belki 6 ay,belki 1-2 yıl yaşayabilir. Bizelimizden geleni yapıyoruz"deyince Kahya ailesi yıkıldı. Kızınıniyileşmesi için elinde avucunda nevarsa sattığını söyleyen baba, "SayınCumhurbaşkanı ve Başbakan'danyardım bekliyorum. Buradakidoktorlarımız elinden geleni yapıyorama başka bir yerde bir umut varsabize ulaşılmasını istiyorum. Kızımıkurtarsınlar" diye ağladı. Doç. Dr.Yusuf Kurtuluş Duransoy ise "Şuanda da genel durum bozukluğunedeniyle çocuk bölümü hastamızıaldı. Hasta, toparlandığı takdirde kemoterapive radyoterapi tedavisinebaşlayabiliriz" ifadesini kullandı.
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