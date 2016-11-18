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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Pakistan ziyaretlerinin ardından bugün saat 18.50'de İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbulda

Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile 18.50'de İstanbul'a geldi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ile Veysi Kaynak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile TİKA Başkanı Serdar Çam ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka da İstanbul'a geldi.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 19:18
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