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Cinsel istismar düzenlemesini 'li vekil istemiş

'liler cinsel istismar düzenlemesine karşı ​'tecavüz serbest bırakılıyor' yalanıyla manipülatif bir algı oyununa başlarken, CHP Milletvekili ​'ın 9 ay önce yaptıkları ortaya çıktı. Bu şekilde bir düzenlemenin yapılması gerektiğini TBMM'de​​ gündeme taşıdığı öğrenilen Köksal, kendisine bu durumu soranları ise Twitter'da engelliyor.

CHP itiraz ettiği tasarıyı 9 ay önce meclise taşımış!
Meclis Genel Kurulu'nda dün Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri vardı. TBMM'deki çocuk istismarına yönelik düzenlemenin görüşmeleri tartışmalı geçti. Komisyondan mutabakat ile geçen tasarı için AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve bazı milletvekilleri tarafından önerge verildi. CMK'ya eklenecek geçici maddeyle cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016'ya kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdur çocuk ile evlenen fail hakkındaki hükmün geri bırakılması, cezaevinde ise serbest bırakılması istendi.

Düzenlemenin ardından 'li vekiller başta olmak üzere çeşitli çevreler süreci provoke etmeye kalkıştı. 'Tecavüz serbest bırakılıyor' yalanıyla manipülasyona imza atan CHP'lilerin yalanı gün yüzüne çıktı.

CHP'li çok sayıda milletvekili, Twitter hesabı üzerinden süreci provoke etmeye kalkıştı.

BAKAN BOZDAĞ GERÇEKLERİ AÇIKLADI
Bakan Bozdağ, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Bu geçici bir düzenlemedir. Tecavüzcü ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı getirilmemiştir.Bunun aksini iddia edenler,konuyu bilerek ve isteyerek çarpıtanlardır. Tecavüzcüler kesinlikle bundan yararlanamayacak. Ortada büyük bir çarpıtma söz konusu" dedi.

BAŞBAKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
Başbakan Binali Yıldırım da CHP'li milletvekillerinin manipülatif tavrına tepki gösterdi.

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:
"Arkadaşlar bu tamamen gerçek dışı bir iftiradır. Olay şudur erken yaşta evlenenler var yasayı bilmedikleri için evleniyorlar. Çocukları var bunların mağduriyetini gidermek için yapılan bir defalığına yapılan bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyi CHP her şeyde olduğu gibi bir ucuz istismar durumu haline getirdi."

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
CHP'li milletvekillerinin mesnetsiz iddialarla linç kampanyasına tuttuğu düzenlemenin perde arkasında CHP'li bir milletvekilinin bulunduğu ortaya çıktı.

CHP Afyon Milletvekili , bugünden tam 9 ay önce bu şekilde bir düzenlemenin yapılması gerektiğini TBMM'de gündeme taşımış.

Mağdur bir vatandaşın yaşadıklarını dinleyen Köksal, bu açıklamalarda bulunmuş:
"Gerçekten çok büyük bir mağduriyet var. Yani bir taraftan mağdur olan kadınları korumak durumundayız yani onların da hakkını savunmak durumundayız, bir tarafta da sizin gibi mağduriyet oluşanlara da hakkaniyetli davranılmak zorunda. Bunların mutlaka hani somut olayın özelliklerine göre Şiddet görüp görmediğiniz, evliliğin erkek tarafından kusurlu gidip gitmediği, ruh ve beden sağlığının bozulup bozulmadığı, o küçük yaştaki evliliğin hangi koşul ve Şartlarda meydana geldiği, bunların iyi değerlendirilmesi ve buna göre hakkaniyetli cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

SORANLARI ENGELLİYOR
Komisyonda erken evlilik için af tasarısını desteklediği ortaya çıkan Köksal, Twitter'da kendisine bu durumu soranları ise engelliyor.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 16:58
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