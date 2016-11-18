Çavuşoğlu Kerry ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rakka'ya yönelik operasyon ve terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere Suriye'ye ilişkin güncel durum hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Musul operasyonu bağlamındaki gelişmeler ele alındı.