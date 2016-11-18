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Çavuşoğlu Kerry ile telefonda görüştü

, ile telefonda görüştü. Görüşmede Rakka'ya yönelik operasyon ve Suriye'deki son durum ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, Kerry ile görüştü

, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rakka'ya yönelik operasyon ve terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere Suriye'ye ilişkin güncel durum hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Musul operasyonu bağlamındaki gelişmeler ele alındı.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 21:40
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