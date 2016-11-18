Yol Durumu
  1. Bozdağ'dan TCK'daki değişikliğe ilişkin açıklama

'daki tüm okulları na devredildi

'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait tüm okulların Türkiye na devredilmesine karar verildi.

FETÖye bir darbe de o ülkeden!

'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait tüm okulların Türkiye na devredilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Çad hükümetiyle yapılan ikili görüşmeler neticesinde bu ülkedeki tüm FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına teslim edilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
Etiketler: , ,
  • 18 Kasım 2016, Cuma 12:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar