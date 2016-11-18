Çad'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait tüm okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Çad hükümetiyle yapılan ikili görüşmeler neticesinde bu ülkedeki tüm FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına teslim edilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.