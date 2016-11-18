Batı terörü!

Pakistan, FETÖ'nün faili olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki duruşuyla, ikinci Kurtuluş Savaşı'nda da Türk milletinin yanında yer aldığını göstermiştir.
Terör örgütleri karşısındaki işbirliği ve dayanışmamızı yaygınlaştırarak devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. Suriye'de Irak'ta DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.
Bu örgütün, İslam ile yakından, uzaktan alakası yoktur. Batı, şu anda DEAŞ'ın yanındadır. Bunların elinde yakaladığımız silahların Batı menşeili olduğunu tespit ettik, gördük, görüyoruz. Bütün bunlar İslam dünyasına karşı yapılıyor.
Müslüman kanı dökmekten başka hiçbir maharetleri olmayan bu katil sürülerini en kısa zamanda İslam aleminden ve tüm dünyadan söküp atmalıyız. Şayet biz bu aziz dinin müntesipleri olarak el ele verip sorunlarımızın üstesinden gelemezsek Müslümanları içine düştükleri zillet çukurundan da çıkaramayız.
İslam dünyasını tefrikanın, bozgunculuğun, fitnenin, nefretin, cehaletin hakim olduğu bir coğrafya haline dönüştürmek isteyenlere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Siz Pakistanlı kardeşlerimize de İslam dünyasının önünü birlikte açmayı teklif ediyoruz.
GELENEKSEL ALKIŞLAMA
Erdoğan konuşurken Pakistanlı vekiller hep birlikte masalara vurmaya başladı. Bu durum tam 2 dakika 6 saniye sürdü. Bu hareketin 21 kez alkış tutmak anlamına geldiği öğrenildi.
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