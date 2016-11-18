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Başbakan'dan cinsel istismar önergesi talimatı

Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda görüşülen cinsel istismar suçlarına ilişkin önergeyle ilgili AK Parti Grubuna, muhalefet partileriyle görüşülmesi talimatı verdi.

Başbakandan cinsel istismar önergesi talimatı

AK Parti Genel Başkanı ve , partisinin "cinsel istismar" suçlarına ilişkin önergesiyle ilgili AK Parti grubuna, muhalefet partileriyle görüşme talimatı verdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda görüşülen cinsel istismar suçlarına ilişkin önergeyle ilgili AK Parti Grubuna, muhalefet partileriyle görüşülmesi talimatı verdi.
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  • 18 Kasım 2016, Cuma 22:30
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