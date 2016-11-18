Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım cinsel istismar yasası için yapılan düzenleme ile ilgili konuşulan asılsız iddialara sert cevap verdi.



MADEN OCAĞINDA HEYELAN

Yağışlardan dolayı bir göçük meydana geldi. Heyelan münasebetiyle 3 mnadenci hayatını kaybetti. 13 madenci için de kurtaram açlaışmaları devam ediyor. Bu ocak özel bir işletme. Çalışmalar, valiliki, başbakanlık bütün birimlerce devame diyor. Açık ocak olması, çok yağış olması dolayısıyla çalışmalar ağır ilerliyor.

MHP'YE GÖNDERİLEN ANAYASA METNİ

MHP'ye giden anayasa taslağı ile ilgili gelişmelerin sorulduğu Başbakan Binali Yıldırım, "Henüz bir gelişme yok. Gelince duruma göre ne yapacağımıza karar vereceğiz" dedi.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Cinsel istismar yasası için yapılan düzenleme ile ilgili konuşulan asılsız iddialar ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım, "Bu tamamen gerçek dışı bir iftiradır. Olay, yaşı tutmayan çocukların evlenmesi ve doğum olduktan sonra baba hapse giriyor, anne ise çocuğuyla yalnız kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile tespit edildi. Esasen bu konu seçim dönemlerinde bütün partilerin önüne gelen bir sorundu. CHP bu konuyu her zaman olduğu gibi ucuz bir istismar konusu yaptı. Bu durum tecavüze af değildi. Tecavüze en ağır cezayı AK Parti getirdi. 8 yıldan 16 yıla çıkardık bu cezayı. Bundan böyle bu şekilde evlenmeler olursa hiçbir şekilde affedilmeyecek ama geçmişte bu cezalardan haberi olmayan ve evlenmiş kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için çıkan bir düzenleme. Bunlar CHP'nin bildik saptırmaya yönelik faaliyetlerinden ibaret" dedi.