Bakan Kurtulmuş'tan Başkanlık açıklaması

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Bal Festivali"nin açılışına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Ordu'nun bal üretiminde Türkiye'de önemli bir sırada yer aldığını belirterek, "Ordu bazen birinci sırada, bazende ikinci sıraya geçiyor. Ama 15-17 bin ton aralığında ki üretimiyle de Türkiye'nin önemli bir iliyiz." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞİN DENEMESİNİ YAPIYORUZ'

Türkiye'nin siyaseten gücünü artıracak yeni bir dönemle karşı karşı kalacaklarını bildiren Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah çok kısa süre içerisinde sizlerinde önüne gelecek. Türkiye'de başkanlık sistemine geçişin denemesini yapıyoruz. Türkiye'de başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı sistemi mecliste milletvekillerimizin oylarına sunulacak. İnşallah parlamento da 330'u bulduğumuz anda, öyle de görünüyor. Ümit ederiz 367'yi buluruz. Ancak şunu bir kez daha söyleyeyim. 367'yi bulsak dahi sandığa gideriz, referanduma gideriz millete bunu sorarız. Çünkü çok önemli bir değişiklik. Sadece milletvekillerimizin vekil olarak karar vermeleri yetmeyebilir. Böylesine önemli bir değişiklikte mutlaka asillerinde görüşüne müracaat etmek lazım. 330 ile 367 arasında alırsak zaten referanduma gitme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla önümüzde bir sandık görünüyor. Belki kısa bir müddet sonra bu meydanlarda referandumla ilgili kampanya çalışmalarına başlayacağız."

'BAŞKANLIK SİSTEMİYLE TÜRKİYE DAHA DA BÜYÜYECEK'

Başkanlık ya da cumhurbaşkanı sistemi gündeme geldiği zaman birilerinin yanlış bir şekilde acaba Türkiye bölünüyor mu, parçalanıyor mu gibi bir endişenin içerisine girdiğini belirten Kurtulmuş, "Ya da birileri böylesine bir endişeyi pompalıyor. Eyalet sistemimi gelecek? Hayır böyle bir şey olmayacak. Türkiye'de hiçbir şekilde bir eyalet sistemi sistemi çalışması hazırlığı yoktur. Başkanlık sistemine geçişle birlikte Türkiye bırakın dağılıp parçalanmayı, daha fazla bütünleşecek, daha fazla birleşecek, daha fazla büyüyecektir." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Sanki başkanlık sistemi gelirse parlamento olmayacak, sanki yasama meclisi olmayacak, sanki kanun çıkaran ve yürütmeyi denetleyen bir mekanizma bulunmayacak. Hayır kardeşim, hayır hemşehrilerim, başkanlık sistemi ile birlikte güçlendirilmiş bir yasama sistemi de olacak. Başkanlık sisteminin üzerinde bir takım denetim fonksiyonunu gören meclis zaten var olacak. Yani başkanlık sistemi parlamentoyu ortadan kaldıran bir şey değil parlamentoyu tahkim eden bir gelişme olacaktır. Başkanlık sistemi inşallah güçlü Türkiye'nin hızlı yürüyüşünü hızlandıracak, daha güçlendirecek bir gelişme olacaktır. Millet ne derse başım gözüm üstüne. Milletin dediğinin üstüne biz ilave bir cümleyi bırakın bir kelime dahi konuşmayız. Ama görünüyor ki milletimiz büyük oranda başkanlık sistemini seçecektir. Türkiye yeni bir döneme girecektir. Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."



'FINDIKLA İLGİLİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Fındık fiyatında yaşanan düşüşe de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Fındıkla ilgili olarak bakan arkadaşla sürekli müzakere halindeyiz. Çok yakinen gelişmeleri takip ediyoruz. Şu anda fındık fiyatı 10 liranın altına düşmüş vaziyette. Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde burada da gerekli adımları atarak bir dengeleme noktasına geleceğiz. Ancak burada temel sıkıntımız olan lisanslı depoculuğun yapılmasını temin etmek, fındık ürünlerinde de dünya ölçeğinde marka haline gelmeyi sağlamaktır. Bunları yapabildiğimiz taktirde hem üreticinin elde ettiği gelir artacak, hem de bu anlamda ürettiğimiz ürünlerin dünya piyasalarında satılma değeri daha da yüksek olacaktır. Bu vesile ile fındık üreticimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ancak Karadeniz Bölgesi'nde fındık üzerinden yapılan siyaseti de bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü burada konuşulan boş sözler karın doyurmuyor."