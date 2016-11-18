Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'daki temasları kapsamında muhataplarından Türkiye'deki yaşananlarla ilgili doğru bilgi sahibi olduktan sonra açıklama yapmalarını talep ettiğini söyledi.

Bakan Kılıç, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Berlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şen'in de katılımıyla Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) üyesi gençlerle sohbet etti, ardından Berlin Şehitlik Cami'yi ziyaret etti.

Burada cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Kılıç, Berlin Şehitlik Cami Derneği yöneticilerinden de bilgi aldı.

Burada Almanya ziyaretini değerlendiren Bakan Kılıç, siyasi alandaki muhataplarla ve sivil toplum temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde, Almanya'dan olan beklentilerini açık bir şekilde dile getirdiğini aktardı.

"Beklentilerimiz de çok açıktır. Türkiye'deki yaşananlarla ilgili doğru bilgi sahibi olup, gerçekleri öğrenip ondan sonra konularla ilgili açıklama yapmalarını özellikle bu noktada bu talepleri dile getirdik. Bununla beraber sormak istedikleri bir şey olursa sorabilecekleri insanların olduğunu kendilerine hatırlattık" diyen Bakan Kılıç, sadece bir yerden veya bir kaynaktan yanlı olarak anlatılan konulardan değil, her açıdan dinlenip, değerlendirmesi yapıldıktan sonra açıklama yapılmasının daha doğru olduğunu kendilerine ilettiklerini kaydetti.

Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemlerde ve zaman içinde bu görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Şunu da gördük ki Alman siyasetinde, parlamentosunda ve farklı sivil toplum katmanlarına yapılan çalışmalarda eksik bilgilerle bazı konuların dile getirildiği, tam araştırılmadığı ve iletilen bilgilerin aslında taraflı bilgilerin olduğunun da fark edilmediği noktada olduklarını, dolayısıyla biz onlara anlatacağız. Onların da yapması gereken şudur ki, ellerine bir şey geldiğinde bunun doğruluğunu teyit edip, gerçeklerinin ne olduğunun hangi kararların nasıl alındığının ve Türkiye'de özellikle bağımsız yargımızın aldığı kararların da aynı Alman bağımsız yargısının aldığı kararlar gibi yargı tarafından alınmış olduğunu ve bunun mutlaka bir sebebinin olduğunu, o sebebinin araştırılması gerektiğini kendilerine tekrar hatırlattık."

Almanya'da sol partili bir milletvekilinin, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Muslim'i Federal Meclis'te fotoğraflayan Anadolu Ajansı muhabirini casuslukla suçlamasına tepki gösteren Kılıç, "Tabi o suçlamayı yapan milletvekili demek ki basının görevini nasıl yapacağını herhalde kendisine göstermek istediğini düşünerek hareket etmiş" ifadesini kullandı.

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda Almanya'nın da Türkiye ile olan ilişkilerini daha iyi noktada tutmak isteyeceğine inanmak istediğini belirten Kılıç, buna doğru gereken adımları atacaklarını ümit ettiğini sözlerine ekledi.