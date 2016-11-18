İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait olduğu iddia edilen 9.5 milyon dolar yakalandı. Parayla irtibatı tespit edilen 7 şüpheli yakalanırken paraya da el konuldu.

9,5 MİLYON DOLAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanında kurulan Risk Analiz Merkezi ile yurda girip çıkan paraları kontrol altında tutuyor. Bu çerçevede yapılan denetimler sırasında önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda bavullar içerisinde yurda sokulmak istendiği anlaşılan 9,5 milyon dolar tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN FETÖ İLE İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Paranın ne karşılığı nereden nereye gittiğini araştıran mali polis, çelişkili cevaplar alınca incelemeyi derinleştirdi. Yapılan incelemede 2 kurye ve paranın sahibi olduğu belirlenen 5 şüpheli araştırıldı. Araştırmada bazı şüphelilerin FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatı ile şüpheliler A.U., H.Ö., H.A.K., Z.K., B.S., D.T. ve T.K. gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüpheliler, sorguya alındı. Suça konu 9,5 milyon dolara ise el konuldu. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.



Kaynak: Sabah