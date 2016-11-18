ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Milli Savunma Bakanlığı ile "Lazer Hedef İşaretleme Sistemi" tedarikine ilişkin 62 milyon liralık sözleşme imzaladığını duyurdu.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 'Lazer Hedef İşaretleme Sistemi' tedarikine ilişkin olarak toplam bedeli 62 milyon 77 bin lira tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığından bugün alınan iznine istinaden yapılmıştır." denildi.