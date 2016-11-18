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Aile üniversitesi

Aile üniversitesi
Kastamonu'da yaşayan (50), bu yıl üniversite sınavına girdi. 5 çocuk babası Çetinkaya, Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu'nun 2 yıllık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü kazandı. Bölüme kayıt yaptıran Çetinkaya aynı üniversitede, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfında öğrenim gören kızı Reyhan Çetinkaya (22) ile okul arkadaşı oldu. Kızıyla okumanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Erol Çetinkaya, "Okumanın yaşla değil, sevmekle alakalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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