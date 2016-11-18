Aile üniversitesi

Kastamonu'da yaşayan Erol Çetinkaya (50), bu yıl üniversite sınavına girdi. 5 çocuk babası Çetinkaya, Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu'nun 2 yıllık Büro Yönetimi ve YöneticiAsistanlığı Bölümü kazandı.Bölüme kayıt yaptıran Çetinkayaaynı üniversitede, Okul ÖncesiÖğretmenliği Bölümü 4. sınıfındaöğrenim gören kızı ReyhanÇetinkaya (22) ile okul arkadaşıoldu. Kızıyla okumanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Erol Çetinkaya, "Okumanın yaşla değil, sevmekle alakalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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