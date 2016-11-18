Ağzı kulaklarında!

Doğuştan kolu 10 santimetre kısa olan Uğurcan Özer engel tanımadı ve Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ederek defalarca şampiyon oldu. Ancak Özer'in en büyük derdi kısakolu değil kepçe kulaklarıydı. Saatlerce havuzun içinde boneyle gerçekleşenantremanlar sonrasında kepçekulak nedeniyle şiddetli başağrısı yaşayan milli sporcu, katıldığı bir televizyon programında, "Aslında benimengelim kolum değil kepçekulaklarım" diyerek herkesi şaşırttı. Şampiyon yüzücü kepçe kulakların, dar bone içinde baskıya neden olduğu ve hemperformansını etkilediği hem de antreman sonrası bütün gece süren şiddetli baş ağrılarınaneden olduğunu söyledi.
20 DAKİKADA ELVEDA
Genç yüzücünün sesini Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur duydu. Uğurcan'la iletişime geçen Dr. Cihantimur, genç yüzücüye kendisinin geliştirdiği iple kepçekulak tedavisini uyguladı. 20 dakika süren operasyon sonrası Özer, yıllardır çektiği kepçe kulak sorunundan kurtuldu. Açık cerrahi ameliyatı olmadığı için Özer, spor hayatına ara vermedenkendisine engel olan en büyüksağlık sorununu geride bıraktı.
ÇOK MUTLU OLDU
Şampiyon yüzücü geçirdiği operasyon sonrası kepçe kulaklarından kurtulmanın sevincini yaşarken, Op. Dr. Bülent Cihantimur, "Kepçe kulaklar çok küçük yaşlarda da düzeltilebilir" diye konuştu.
"Benim engelim kolum değil, kepçekulaklarım" diyerek yardım isteyenmilli yüzücü Uğurcan Özer, geçirdiğioperasyon sonrası bu sorunundankurtuldu. Artık daha büyük başarılaraimza atacağını söyledi.
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