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Ağzı kulaklarında!

Kolundan engelli milli yüzücü kepçe kulakları yüzünden isyan eti. Bone içinde baş ağrısına sebep olan kulakları estetikle düzeltilince sevinçten ne yapacağını bilemedi.

Ağzı kulaklarında!
Doğuştan kolu 10 santimetre kısa olan Uğurcan Özer engel tanımadı ve Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ederek defalarca şampiyon oldu. Ancak Özer'in en büyük derdi kısa kolu değil kepçe kulaklarıydı. Saatlerce havuzun içinde boneyle gerçekleşen antremanlar sonrasında kepçe kulak nedeniyle şiddetli baş ağrısı yaşayan milli sporcu, katıldığı bir televizyon programında, "Aslında benim engelim kolum değil kepçe kulaklarım" diyerek herkesi şaşırttı. Şampiyon yüzücü kepçe kulakların, dar bone içinde baskıya neden olduğu ve hem performansını etkilediği hem de antreman sonrası bütün gece süren şiddetli baş ağrılarına neden olduğunu söyledi.

20 DAKİKADA ELVEDA
Genç yüzücünün sesini Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur duydu. Uğurcan'la iletişime geçen Dr. Cihantimur, genç yüzücüye kendisinin geliştirdiği iple kepçe kulak tedavisini uyguladı. 20 dakika süren operasyon sonrası Özer, yıllardır çektiği kepçe kulak sorunundan kurtuldu. Açık cerrahi ameliyatı olmadığı için Özer, spor hayatına ara vermeden kendisine engel olan en büyük sağlık sorununu geride bıraktı.

ÇOK MUTLU OLDU
Şampiyon yüzücü geçirdiği operasyon sonrası kepçe kulaklarından kurtulmanın sevincini yaşarken, Op. Dr. Bülent Cihantimur, "Kepçe kulaklar çok küçük yaşlarda da düzeltilebilir" diye konuştu.



"Benim engelim kolum değil, kepçe kulaklarım" diyerek yardım isteyen milli yüzücü Uğurcan Özer, geçirdiği operasyon sonrası bu sorunundan kurtuldu. Artık daha büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Safure CANTÜRK
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