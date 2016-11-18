2 mevsim bir arada

Kasım ayında Ege bölgesinde yazdan kalma günler yaşanırken, yurdun Doğu bölgeleri karla kaplandı. Muğla Fethiye'de hava sıcaklığı 20 dereceyi aştı. Bazı vatandaşlar, Kasım ayında denize girip güneşlenmenin keyfitini çıkarttı. Yurdun doğu kesimlerinde ise kar esareti vardı. Ardahan, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle sürücüler araç kullanmakta zorluk yaşadı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Çocuklar ise kartopu oynayarak bayram yaptı. Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklandı.