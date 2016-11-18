2 mevsim bir arada

Kasım ayında Ege bölgesinde yazdan kalma günler yaşanırken, yurdun Doğu bölgeleri karla kaplandı. Muğla Fethiye'de hava sıcaklığı 20dereceyi aştı. Bazı vatandaşlar,Kasım ayında denize giripgüneşlenmenin keyfitini çıkarttı. Yurdun doğu kesimlerinde ise kar esareti vardı. Ardahan, Erzurumve Kars'ta kar yağışı nedeniylesürücüler araç kullanmakta zorlukyaşadı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Çocuklar ise kartopu oynayarak bayram yaptı. Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.