Yüzü hiç gülmedi

Kütahya'da sevgili kurbanı olanAyşe Şahin'in (17) hayatı tam bir dramdı.Yetiştirme yurdunda kalanAyşe, geçen Perşembedayısının oğlu Ali Karakurt(21) tarafından kaçırıldı.Ekipler, Karakurt vesevgilisinin saklandığı evibastı. Karakurt, "Ayşe'yisize teslim edeceğim.Kıyafetlerimizi alıpgeliyoruz" diyerek üstkata çıktı. Burada sevgilisiniöldürdükten sonra canına kıydı.Silah seslerini duyan ekipler, üst katta2 gencin cansız bedeniyle karşılaştı.Sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe'ninhayat hikayesi ise yürekleri parçaladı.Ayşe, 10 yıl önce babası intihar ettiği veannesi ikinci evliliğini yaptığı için yurttayaşamak zorunda kalmıştı. Başka insanlarayardım etmek için hemşire olmanınhayaliyle yaşamıştı. Ancak Ayşe, hayatıboyunca hiç yüzü gülmeden sevgili kurşunuylahayata gözlerini kapadı.
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