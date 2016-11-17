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Yüzü hiç gülmedi

Yüzü hiç gülmedi
Kütahya'da sevgili kurbanı olan 'in (17) hayatı tam bir dramdı. Yetiştirme yurdunda kalan Ayşe, geçen Perşembe dayısının oğlu Ali Karakurt (21) tarafından kaçırıldı. Ekipler, Karakurt ve sevgilisinin saklandığı evi bastı. Karakurt, "Ayşe'yi size teslim edeceğim. Kıyafetlerimizi alıp geliyoruz" diyerek üst kata çıktı. Burada sevgilisini öldürdükten sonra canına kıydı. Silah seslerini duyan ekipler, üst katta 2 gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe'nin hayat hikayesi ise yürekleri parçaladı. Ayşe, 10 yıl önce babası intihar ettiği ve annesi ikinci evliliğini yaptığı için yurtta yaşamak zorunda kalmıştı. Başka insanlara yardım etmek için hemşire olmanın hayaliyle yaşamıştı. Ancak Ayşe, hayatı boyunca hiç yüzü gülmeden sevgili kurşunuyla hayata gözlerini kapadı.

İhsan TUNÇOĞLU
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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