Yüzde yüz şok!

9 yıl önce av tüfeğiyle yüzünden yaralanan, 17 Mart 2012'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yüz nakli yapılan Hatice Nergis, geçtiğimiz Pazar günü hayata veda etti. Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kadın olan Nergis, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. 4.5 yıl önce nakli gerçekleştiren ekibin başında bulunan Prof. Dr. Selahattin Özmen, Nergis'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Nergis'in yaşamını yitirmesinin kendileri için de sürpriz olduğunu belirten Prof. Dr. Özmen, "Hatice'nin yüz nakline bağlı ve takibine ilişkin bir sorunu yoktu" dedi. Genç kızın bir süre önce kendisini aradığını anlatan Prof. Dr. Özmen, şöyle konuştu:



'ÇOK AĞRISI VARDI'

"Çok üzüldük. Şunu açıkça söyleyebilirim, yüzün atılma olayı, reddedilme olayı yok. Son konuşmamızda, 'Hocam bacağımda ciddi ağrım var' dedi. 'Kullanılan ilaçlar bazen kemik erimesi ya da o tür ağrılar yapabilir' dedim. Hastaneye gittiğini ve bir şey bulamadıklarını söyledi. Gazi'ye gelir gelmez, servise alındıktan muhtemelen yarım saat sonra arrest (kalp durması) oluyor. Otopsi değerli bir bilgi verecektir."