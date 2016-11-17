Yüzde yüz şok!

9 yıl önce av tüfeğiyle yüzünden yaralanan, 17 Mart 2012'deGazi Üniversitesi TıpFakültesi Hastanesi'nde yüz nakli yapılan HaticeNergis, geçtiğimiz Pazar günü hayata veda etti. Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kadın olan Nergis, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. 4.5 yıl önce nakli gerçekleştiren ekibin başında bulunan Prof. Dr. SelahattinÖzmen, Nergis'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Nergis'in yaşamını yitirmesinin kendileri için de sürpriz olduğunu belirten Prof. Dr. Özmen, "Hatice'nin yüz naklinebağlı ve takibine ilişkin birsorunu yoktu" dedi. Genç kızın bir süre önce kendisini aradığını anlatan Prof. Dr.Özmen, şöyle konuştu:
'ÇOK AĞRISI VARDI'
"Çok üzüldük. Şunu açıkça söyleyebilirim, yüzün atılmaolayı, reddedilmeolayı yok. Son konuşmamızda, 'Hocam bacağımdaciddi ağrım var' dedi. 'Kullanılanilaçlar bazen kemikerimesi ya da o türağrılar yapabilir' dedim. Hastaneye gittiğini ve bir şey bulamadıklarını söyledi. Gazi'ye gelir gelmez, servise alındıktan muhtemelen yarım saat sonra arrest (kalp durması) oluyor. Otopsi değerli bir bilgi verecektir."
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