Yol Durumu
  1. Paramparça hayatlar!
  2. Hatıralar!

Yüzde yüz şok!

Türkiye’nin yüz nakli olan ilk kadını ’in ani ölümü, ameliyatı yapan doktorları da şoke etti. Genç kızın ölüm nedeni ise belirlenemedi

Yüzde yüz şok!
9 yıl önce av tüfeğiyle yüzünden yaralanan, 17 Mart 2012'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yüz nakli yapılan Hatice Nergis, geçtiğimiz Pazar günü hayata veda etti. Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kadın olan Nergis, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. 4.5 yıl önce nakli gerçekleştiren ekibin başında bulunan Prof. Dr. Selahattin Özmen, Nergis'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Nergis'in yaşamını yitirmesinin kendileri için de sürpriz olduğunu belirten Prof. Dr. Özmen, "Hatice'nin yüz nakline bağlı ve takibine ilişkin bir sorunu yoktu" dedi. Genç kızın bir süre önce kendisini aradığını anlatan Prof. Dr. Özmen, şöyle konuştu:

'ÇOK AĞRISI VARDI'
"Çok üzüldük. Şunu açıkça söyleyebilirim, yüzün atılma olayı, reddedilme olayı yok. Son konuşmamızda, 'Hocam bacağımda ciddi ağrım var' dedi. 'Kullanılan ilaçlar bazen kemik erimesi ya da o tür ağrılar yapabilir' dedim. Hastaneye gittiğini ve bir şey bulamadıklarını söyledi. Gazi'ye gelir gelmez, servise alındıktan muhtemelen yarım saat sonra arrest (kalp durması) oluyor. Otopsi değerli bir bilgi verecektir."
Etiketler: ,
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar