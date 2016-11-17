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Yemin de değişiyor

Yemin de değişiyor
AK Parti'nin MHP'ye sunduğu anayasa değişikliği paketinde, nın yemininden yürütme bölümü ile ilgili düzenlemelerde de değişiklik yapılması öngörülüyor. "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir" ifadesi de kaldırılıyor. Uzun ve anlam bozukluğu olan öz hale getirildi: "İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; Devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma and içerim" şeklinde düzenlendi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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