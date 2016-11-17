Yemin de değişiyor

AK Parti'nin MHP'ye sunduğu anayasa değişikliği paketinde, cumhurbaşkanının yemininden yürütme bölümü ile ilgili düzenlemelerde de değişiklik yapılması öngörülüyor. "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisiile ilişiği kesilir" ifadesi de kaldırılıyor. Uzun ve anlam bozukluğu olan yemin metni öz hale getirildi: "İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; Devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma and içerim" şeklinde düzenlendi.
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