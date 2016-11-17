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Yeğen Öcalan zorla getirilecek

Yeğen Öcalan zorla getirilecek
Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı olan 'nin bir vekili daha adaletten kaçamadı. Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni olan HDP Şanlıurfa Milletvekili , "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandı. Dün duruşması vardı. Ancak Öcalan tebligata rağmen ifade vermeye gitmeyince hakim kararını açıkladı. Mahkeme, Dilek Öcalan'ın, "zorla getirilmesi"ne hükmederek duruşmayı erteledi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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