Vuruldu ama düşmedi!

Konya'da dün 17 yaşındaki Tayyip T., bir kişi tarafından av tüfeğiyle sağ ayağından vuruldu. Olay yerinden yaralı halde yaklaşık 2 kilometre kaçan genç daha sonra kemerini çıkarıp bacağına bağlayarak kan kaybını önlemeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tayyip T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi