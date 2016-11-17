Yol Durumu
  1. Kurtulmuş'tan kritik referandum açıklaması
  2. HDP'li eski vekil gözaltına alındı

Vuruldu ama düşmedi!

Vuruldu ama düşmedi!
Konya'da dün 17 yaşındaki Tayyip T., bir kişi tarafından av tüfeğiyle sağ ayağından vuruldu. Olay yerinden yaralı halde yaklaşık 2 kilometre kaçan genç daha sonra kemerini çıkarıp bacağına bağlayarak kan kaybını önlemeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tayyip T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Etiketler:
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar