Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen terör soruşturması kapsamında bu sabah erken saatlerde Büyükşehir Belediye Binası'na gelen polis ekipleri binaya girdi. Binada arama başlatan ekipler, çevrede de önlem aldı. Bu arada Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediye başkanı Bekir Kaya da İpekyolu İlçesi'ndeki evine giden ekipler tarafından alınarak belediyeye götürüldü. Burada bir süre tutulan Başkan Kaya gözaltına alındı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya, daha önce KCK/PKK davasında 15 yıl hapis cezası almıştı.