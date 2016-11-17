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Belediye Başkanı tutuklandı

yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılan Tunceli Belediye Başkanı ile HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 12 kişinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürülen ancak burada ifade vermeyi reddederek savcıya ifade vermek isteyen, Tunceli Belediye Başkanı Bul, HDP İl Başkanı Aslan Çağ, EMEP İl Başkanı Mustafa Taşkale, DBP İl Başkanı Murat Polat, DİSK Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve HDP'li il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi, akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Sorguları tamamlanan 13 kişiden Aysel Doğan serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Bul, HDP İl Başkanı Çağ, EMEP İl Başkanı Taşkale, DBP İl Başkanı Polat, DİSK Şube Başkanı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemece sorguları tamamlanan 12 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 08:08
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