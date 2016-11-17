Sorguları tamamlanan 13 kişiden Aysel Doğan serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Bul, HDP İl Başkanı Çağ, EMEP İl Başkanı Taşkale, DBP İl Başkanı Polat, DİSK Şube Başkanı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemece sorguları tamamlanan 12 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
Tunceli Belediye Başkanı tutuklandı
Tunceli yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul ile HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 12 kişinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verildi.
Sorguları tamamlanan 13 kişiden Aysel Doğan serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Bul, HDP İl Başkanı Çağ, EMEP İl Başkanı Taşkale, DBP İl Başkanı Polat, DİSK Şube Başkanı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemece sorguları tamamlanan 12 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
Etiketler: Tunceli , Mehmet Ali Bul
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