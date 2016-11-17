Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün alınan anlık istihbarat değerlendirilerek, Uludere'nin güneyinde, Türk birliklerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen, bir grup teröristin bulunduğu bölgeye topçu atışı yapıldı. Topçu atışlarıyla 2 terörist öldürüldü.Topçu atışları sonucu yaralanan teröristlerin olduğunun da telsiz konuşmalarından tespit edildiği ifade edildi.

TSK'nın açıklamasında, atış sonrası, teröristlerin kendi aralarında yaptığı belirtilen telsiz görüşmeleri şöyle yer aldı:

"1'inci telsiz: Heval doktoru çağırın gelsin, kayıplarımız var, yaralılarımız var.



2'nci telsiz: Doktor oraya gelemez riskli olur. Ölü varsa bırakın, yaralıları getirmeye çalışın.



1'inci telsiz: Şu an 2 kaybımız var, biri Salih, diğeri yeni ismini bilmiyorum. Öldüler. En az 4 yaralı var gördüğüm, hepsi sanki ağır, taşırken tekrar vururlar bizi, o da riskli.



2'nci telsiz: O zaman örtüye girin bekleyin, ilk müdahaleyi yapmaya çalışın.



1'inci telsiz: Tamam Heval, bakacağız artık. Ama birisi yukarı çıksın etrafı gözetlesin. Biz mağaraya giriyoruz, sizi bekliyoruz.



2'nci telsiz: Tamam, Ahmetgil geldiği zaman haber veririm, tahliyeyi düşünürüz.



1'inci telsiz: Tamam Heval, ama zor durumdayız bilin! Ona göre…"



Bölgede kesintisiz keşif, gözetleme ve dinamik hedeflerin ateş altına alınmasına devam edildiği kaydedildi.