İzmir'de FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyalet yapılanması"nın deşifre edildiği operasyonda, örgütün kriptolu yazışma programı "ByLock"un ekran ara yüzü ortaya çıkarıldı.



Gizli tanık beyanlarına göre yapılan çözümlemede, ByLock ana ekran ara yüzünde "Friends (9/27)" olarak görülen üst kısımda 27 kullanıcının bulunduğu, grupta çevrim içi olan 9 kullanıcıdan birinin de "Hoca Efendi" isimli kullanıcı olduğu belirlendi.





Alınan bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik mayıs ayında gerçekleştirilen operasyon öncesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifade veren "Yeğen" kodlu gizli tanığın beyanları doğrultusunda, örgüt üyelerinin ByLock adlı gizli yazışma programını kullandığı tespit edildi.

Gizli tanığın ifadesi sonrasında Şubat 2016'da İzmir'de deşifre edilen ByLock'un tüm Türkiye'deki istihbarat, emniyet ve savcılık makamlarına bildirildiği öğrenildi.



FETÖ üyelerinin ByLock'un deşifre olması nedeniyle aynı amaç doğrultusunda "Eagle IM" isimli programı da kullanmaya başladıkları, bu programın geliştirilmesinin ardından ByLock'un aktif olarak kullanılmadığı belirlendi.

İtirafçı ve bazı zanlıların beyanlarında da ByLock'u mart ayına kadar aktif olarak kullanan örgüt üyelerinin ByLock'tan yapılan duyuru sonrası Eagle IM'i kullanmaya başladıkları bilgisi yer aldı.







"HOCA EFENDİ' OLAN KAYITLI KULLANICI FETULLAH GÜLEN'Dİ"

Gizli tanık "Yeğen"in itirafları ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla, örgütün gizli yazışma programı ByLock'un ekran ara yüzü ortaya çıkarıldı.

İtiraflarda bulunan gizli tanık "Yeğen"in "Bylock'ta çevrim içi olan ve 'Hoca Efendi' olan kayıtlı kullanıcı Fetullah Gülen'di" ifadeleri emniyet kayıtlarına geçti.



Gizli tanık beyanlarına göre yapılan çözümlemede, ByLock ana ekran ara yüzünde "Friends (9/27)" olarak görülen üst kısım 27 kullanıcının bulunduğu, grupta yeşil renkte ve çevrim içi olan 9 kişiden birinin "Hoca Efendi" isimli kullanıcı olduğu tespit edildi.

ByLock'un ekran arayüzünde sarı renkte görünen kullanıcıların gelen mesajlara göre anlık çevrim içi, gri renkte olanların ise çevrim dışı oldukları belirlendi.





BAZI KULLANICILAR "EAGLE" ŞİFRESİNİ YAZMIŞ

Ekran ara yüzünde bazı kullanıcıların örgütün kullandığı bir başka gizli yazışma programı olan "Eagle" kullanıcı adlarını ve şifrelerini grupta herkesin gördüğü profil ana ekranında paylaştıkları, örgüt mensuplarının bu sayede diğer kullanıcılarla "Eagle" üzerinden de görüşme yaptıkları tespit edildi.

Bir kullanıcının ise örgütün yayın organı Zaman gazetesinin logosunda yer alan kum saatini profil ekranına yansıttığı belirlendi.

Emniyet kayıtlarına geçen ByLock yazışmalarına göre, "Asrın hatibiyle aynı anda" başlığıyla 8 Şubat 2016'da yapılan paylaşımda, "Hamlar haslardan tamamen ayrılsın" ifadeleri yer alıyor.



KARŞIYAKA'DAKİ OPERASYON

İzmir'de 17 Mayıs'ta 73 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu ileri sürülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, teğmen M.A.T, örgütün "Bergama emniyet imamı" Sinan Özmen, "Bergama Işık evleri imamı" Mehmet Öksüz, "Bergama diyanet imamı" Celal Döner, "Kınık ilçe imamı" Harun Yeşil, Ovacık Altın Madeni İşletme Müdürü Cemalettin Çetin'in de aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alınmış, daha sonra gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte 79 zanlı tutuklanmış, 54 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmış, 8 kişi de serbest bırakılmıştı.

Operasyonda ele geçirilen kayıtlar ve muhasebe takip programları üzerinde yapılan incelemede, örgütün sözde eyalet yapılanmasındaki Karşıyaka bölgesinden sağladığı gelirler ve bunların dağıtımına ilişkin bilgilerin ayrıntılı şekilde yer aldığı saptanmış, İzmir'in kuzeydeki ilçelerinin yer aldığı bölgeden "kurban, burs ve himmet" adı altında bir yıl içerisinde yaklaşık 330 milyon lira gelir sağlandığına ilişkin bilgilere ulaşılmıştı. Elde edilen gelirin dağıtımına ilişkin bilgilerin de bulunduğu kayıtlarda, bu gelirden yüzde 15'lik payın örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e aktarıldığı ve "Pensilvanya" diye kayda geçirildiği iddia edilmişti.