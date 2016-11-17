Suriyeli kardeşlerin dramı

Suriyeli Emine Hatip-Abdulkadir Habbal çifti, 4 yıl önce ülkelerindeki savaştan kaçıp, kas erimesihastası çocuklarıylabirlikte Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne sığındı. Suriyeli aile,hasta evlatlarıylabirlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı. Anne Emine Hatip, yaşları 24 ile 30 arasındadeğişen engelli 4 çocuğunu sadece sıvı gıdalarla beslenebildiğini söyleyerek yardım çağrısı yaptı. Suriyeli kardeşlerin hali ise yürekleri parçaladı.
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