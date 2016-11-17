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kardeşlerin dramı

aile, kas erimesi hastası çocukları için yetkililerden yardım istedi.

Suriyeli kardeşlerin dramı
Suriyeli çifti, 4 yıl önce ülkelerindeki savaştan kaçıp, kas erimesi hastası çocuklarıyla birlikte Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne sığındı. Suriyeli aile, hasta evlatlarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı. Anne Emine Hatip, yaşları 24 ile 30 arasında değişen engelli 4 çocuğunu sadece sıvı gıdalarla beslenebildiğini söyleyerek yardım çağrısı yaptı. Suriyeli kardeşlerin hali ise yürekleri parçaladı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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