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'te nda göçük

'in Şirvan ilçesinde bir nda göçük meydana geldi, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Siirtte maden ocağında göçük
'in Şirvan ilçesine bağlı maden köyünde bulunan bakır madeninde göcük meydana geldi. İlk belirlemelere göre bazı iş makinalarının çalışanlarla birlikte enkaz altında kaldığı belirtildi. Siirt merkez ve Şirvan'dan çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi bölgeye hareket etti.

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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 22:09
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